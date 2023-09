L'ADDIO A SAMUEL Rimini: l'ultimo abbraccio di amici e compagni all'undicenne morto in Sardegna

Nel pomeriggio nella chiesa del Villaggio Primo maggio, si svolgeranno i funerali del piccolo Samuel Imbuzan, il bambino di 11 anni morto in Sardegna a seguito dell'esplosione del camper con cui era in vacanza con i genitori. Una intera comunità si stringe attorno alla famiglia del piccolo, ci saranno tanti compagni di scuola e tanti amici della parrocchia, che frequentava assiduamente. Nell'incendio è rimasto gravemente ustionato anche il padre Daniel, nel tentativo di salvare il bimbo; sarà al funerale dopo il via libera dell'Ospedale Bufalini dove si trova ricoverato.

Le esequie saranno celebrate da Don Tarcisio Tamburini, alle 15.30. Non è esclusa - come riportano i quotidiani locali - la presenza del Vescovo Anselmi.

