Rimini: la compravendita di un'auto non decolla e finisce in rissa [fotogallery] Un ferito è stato trasportato in elisoccorso

La compravendita di un'auto – una Fiat Panda – si è tramutata in una rissa con un ferito. È accaduto nel primo pomeriggio di sabato in un parcheggio di viale Marconi, a Miramare di Rimini. Ancora incerte le cause che hanno scatenato il parapiglia. Due gruppi di persone, pare foggiano l'uno e romano l'altro, si erano dati appuntamento in un piazzale dopo aver trovato l'accordo su un sito specializzato. L'affare però non si è concluso, qualcosa deve essere andato storto, tanto che dalle parole sono passati ben presto ai fatti. I passanti hanno dato l'allarme e nel giro di pochi minuti, la zona si è riempita di agenti delle forze dell'ordine che, dopo aver sedato gli animi, hanno raccolto le informazioni necessari2 per ricostruire quanto accaduto. Al loro arrivo vi era un uomo a terra. È così stato allertato il 118 che, dopo aver valutato le condizioni della persona ferita, ha disposto il suo trasferimento all'ospedale con l'elisoccorso. I Carabinieri hanno scortato l'ambulanza fino a Riccione dove l'uomo è stato tradotto sull'elicottero.

