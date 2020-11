Rimini: la Guardia Costiera salva un Labrador allontanatosi in mare

Ieri, attorno alle 12:30, la Guardia Costiera di Rimini è intervenuta per salvare un labrador di colore nero che si era addentrato in acqua.







I proprietari stavano passeggiando con il cane in spiaggia nei pressi del bagno 44 di Rimini Sud, quando il cane è entrato in mare. Nonostante diversi tentativi di farlo tornare in spiaggia l'animale si è allontanato oltre le boe bianche di segnalazione.



A quel punto è stata allertata la Capitaneria di Porto che è con una motovedetta, ha tratto in salvo il labrador, ormai a 500 metri dalla costa. Una volta raggiunto l'"amico a quattro zampe" i militari gli hanno prestato l'assistenza necessaria. A parte molta stanchezza per la nuotata il cane non ha riportato traumi ed è potuto tornare fra le braccia dei padroni.

Il cane soccorso