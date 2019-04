Rimini: la Guardia di Finanza intensifica le attività, controlli anche sul prezzo del carburante

Per tutto il periodo delle feste di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio si intensificano le operazioni di pattugliamento della Guardia di Finanza di Rimini a contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro nero nonché dei traffici illeciti, primo fra tutti quello degli stupefacenti. Saranno eseguiti anche controlli antiabusivismo e a tutela dei consumatori, compresi quelli sulla corretta esposizione dei prezzi del carburante presso le stazioni di servizio presenti lungo le reti viarie principali della provincia. In settimana sono già state eseguite diverse verifiche accertando l’impiego di 7 lavoratori in nero con relative sanzioni per due datori di lavoro e la chiusura temporanea dell'attività. Ieri, le Fiamme Gialle hanno infine pizzicato un tunisino su cui pendeva un’ordinanza cautelare, emessa dal Tribunale di Rimini, per spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato arrestato.