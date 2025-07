Rimini: la Polizia di Stato pizzica un 38enne con divieto di dimora in Provincia per atti osceni

Con l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, il 18 luglio, la Polizia di Rimini ha arrestato due persone. Il primo nei pressi della Stazione, dove gli agenti della Volante, hanno fermato e identificato una 55enne italiana, con un cumulo di condanne in giudicato per svariati reati contro la persona e contro il patrimonio, per i quali deve scontare una pena complessiva di 7 anni e 4 mesi di reclusione. La donna è stata accompagnata in carcere a Forlì.

In manette anche un un 38enne italiano, rintracciato in Piazza Malatesta, sul quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per aver violato la misura del divieto di dimora nella Provincia di Rimini, provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria in seguito all’arresto avvenuto nel maggio scorso, dopo aver colto l’uomo in flagranza di reato per atti osceni in un parco abitualmente frequentato da minori.