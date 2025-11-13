Rimini, la Polizia salva una ragazza che voleva togliersi la vita

Nel tardo pomeriggio di martedì gli agenti della Questura di Rimini hanno tratto in salvo una giovane ragazza che aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

L’allarme è arrivato direttamente dalla stessa ragazza, che ha chiamato la sala operativa riferendo di trovarsi già seduta sul davanzale della finestra della propria camera, pronta a lasciarsi cadere dal quarto piano.

Il personale della sala operativa, dopo aver individuato la volante più vicina, ha inviato immediatamente gli agenti sul posto, mantenendo nel frattempo un contatto costante con la giovane. Con grande professionalità e umanità, l’operatore è riuscito a instaurare con lei un dialogo continuo, senza mai interrompere la comunicazione.

Giunti in pochi minuti all’abitazione, i poliziotti hanno tentato di bussare, ma non ricevendo risposta hanno forzato la serratura e raggiunto la stanza. La ragazza si trovava ancora sul davanzale, con le gambe nel vuoto, mentre parlava al telefono con il poliziotto della sala operativa.

Dopo alcuni momenti di tensione, la giovane si è lasciata convincere a desistere dal gesto e ha permesso al personale sanitario, già allertato, di prestarle assistenza.

Chiunque si trovi in una situazione di disagio o pensieri suicidari può chiedere aiuto al numero verde 800 86 00 22 di Telefono Amico Italia, attivo tutti i giorni, oppure consultare i servizi di ascolto disponibili sul sito www.telefonoamico.it .









