CRONACA Rimini: ladri fanno esplodere il bancomat della BPER e fuggono

Rimini: ladri fanno esplodere il bancomat della BPER e fuggono.

La Polizia di stato sta analizzando i filmati delle telecamere di via Caduti di Marzabotto, a Rimini, dove nella notte, attorno alle 2, uno scoppio ha svegliato di soprassalto i residenti. Ladri, col volto coperto, hanno infatti fatto saltare in aria, presumibilmente con l'ormai classica tecnica della "marmotta", il bancomat della filiale della BPER, la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, per poi fuggire in auto con la cassaforte dell'Atm.

