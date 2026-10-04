Rimini, ladri nel ristorante stellato Guido: rubato anche il computer con le ricette di una vita

Doveva essere una giornata di festa per gli 80 anni di storia del ristorante Guido di Miramare, storico locale stellato della famiglia Raschi. A rovinare le celebrazioni è stato però un furto avvenuto nella notte di venerdì, con i ladri che hanno fatto irruzione nel ristorante portando via numerosi oggetti. Tra questi anche qualcosa dal valore difficilmente quantificabile: il computer nel quale lo chef Gianpaolo Raschi conservava le ricette raccolte nel corso di una vita.

Secondo quanto raccontato dallo stesso chef al Corriere Romagna, i malviventi sarebbero entrati dalla terrazza sul lato della spiaggia, dopo aver forzato una porta in legno. L'impianto di allarme non sarebbe entrato in funzione a causa di un'avaria. Una volta all'interno, i ladri hanno rotto un vetro e messo a soqquadro la zona d'ingresso. Il bottino è consistente: tre computer, tre iPad, un paio di telefoni cellulari, bottiglie di champagne, vino e distillati, oltre ad alcuni utensili da cucina. Sparito persino un pezzo di Grana Padano che il ristorante teneva a disposizione per preparare la pasta al pomodoro ai bambini.

Ma a pesare maggiormente è soprattutto la perdita del computer che custodiva il patrimonio di ricette dello chef, frutto di anni di lavoro e di esperienza ai fornelli.

Il furto è arrivato in un momento particolarmente significativo per la famiglia Raschi. Proprio nella giornata di domenica era infatti in programma la celebrazione degli 80 anni dalla nascita dell'attività, iniziata nel 1946 con il capanno in legno aperto da nonno Guido e diventata nel corso dei decenni uno dei punti di riferimento della ristorazione riminese. Raschi ha espresso amarezza anche per la situazione che vivono le attività della zona durante i mesi fuori stagione. Con la fine dell'estate, ha spiegato, il tratto di spiaggia di Miramare si svuota e sono pochissimi i locali che continuano a lavorare anche durante l'inverno. Lo chef ha quindi rivolto un appello affinché ci sia maggiore attenzione alla sicurezza delle attività che rimangono aperte tutto l'anno, sottolineando come episodi simili abbiano già interessato altri esercizi della zona.

Un segnale preoccupante si era verificato appena due giorni prima: durante il servizio era stata rubata anche una bicicletta elettrica di valore appartenente al sommelier del ristorante.









