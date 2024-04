CRONACA Rimini: lancia bottiglie contro Polizia, bloccato col taser

Ha lanciato bottiglie di vetro contro la Polizia di Stato che per bloccarlo ha usato il taser. È successo sabato scorso a Rimini, intorno alle 23, quando una volante è intervenuta sul Lungomare Murri, allertata dalla chiamata di un'agenzia di vigilanza in servizio a un locale sulla spiaggia che segnalava l'intrusione di una persona.

Sul posto gli agenti hanno individuato l'uomo e l'hanno bloccato con il taser, in quanto - come confermato dalla Questura - il 30enne, alla vista degli operatori, li ha aggrediti lanciando una bottiglia e minacciandoli con un'altra.

L'uomo, cittadino albanese, è stato arrestato e accompagnato in Questura. Processato per via direttissima in Tribunale a Rimini per lui sono scattate scattata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Parma, dove risulta domiciliato, e il foglio di via obbligatorio da Rimini.

