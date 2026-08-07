RIMINI Rimini lancia una variante al piano dell'arenile, anche terrazze e piscine Il Comune: "Obiettivo è rendere il litorale più competitivo lungo tutto l'arco dell'anno"

Rimini lancia una variante al piano dell'arenile, anche terrazze e piscine.

Il Consiglio comunale di Rimini ha approvato con 17 voti favorevoli, 5 contrari e 7 astenuti, la variante al Piano dell'Arenile. Il provvedimento non modifica gli obiettivi strategici né il dimensionamento generale del piano approvato nel 2025, ma introduce correttivi per la fase transitoria fino all'assegnazione delle nuove concessioni balneari e per rendere il litorale più competitivo durante tutto l'anno.

La variante, spiegano dall'Amministrazione comunale riminese, punta sulla destagionalizzazione: disciplina meglio gli allestimenti temporanei estivi e invernali e incentiva le strutture provvisorie per attività fuori stagione, con la possibilità per gli operatori di ottenere maggiori spazi per pubblici esercizi in cambio di una quota di superficie coperta. Per le micro-aggregazioni sono previste nuove premialità, senza aumento delle superfici edificabili complessive: tra queste, terrazze senza barriere architettoniche per chi ha pubblico esercizio e piscine scoperte fino a 100 metri quadrati, con profondità massima portata a 180 centimetri, mentre resta esclusa la copertura invernale di piscine e altre strutture sportive.

Il testo introduce inoltre maggiore flessibilità progettuale sui campi edificatori e una nuova area ombreggio per attrezzature sportive da spiaggia a basso impatto visivo, oltre a chiarire le regole per le attività già riqualificate del litorale nord e per la distribuzione degli spazi nelle spiagge libere.

Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato, con 17 voti favorevoli, 11 contrari e zero astenuti, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2027-2029, lo strumento che definisce obiettivi e risorse dell'ente e che costituisce il presupposto necessario per la successiva approvazione del bilancio di previsione.



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