Rimini: lanciati tavoli e sedie nei locali delle Cantinette

Sono volati tavoli e sedie nel tardo pomeriggio di ieri tra i banchi e i locali della vecchia pescheria di Rimini. Dalle immagini, riprese da un telefonino e diffuse sui social network, si vede come in pieno orario aperitivo, con i locali pieni di ragazzi e ragazze, due giovani abbiano iniziato a lanciare tavoli e sedie.

Sembra che nessuno sia rimasto ferito in modo serio. La Polizia, allertata da alcune persone che si trovavano nella zona, ha inviato sul posto delle pattuglie. I due ragazzi, dopo aver scaraventato tavoli e sedie in particolare contro un locale specifico, hanno immediatamente abbandonato la zona. Al momento del loro arrivo, le forze dell'ordine non hanno trovato i responsabili ma solo il caos provocato dai due e hanno acquisito il filmato per esaminarlo.

Nessun elemento utile alle indagini sarebbe stato fornito dai gestori del locale che, come riporta il portale web newsrimini, non avrebbero sporto denuncia.