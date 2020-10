ONESTÀ Rimini: lavoratore stagionale trova zaino con 7mila euro e lo consegna in Questura

Rimini: lavoratore stagionale trova zaino con 7mila euro e lo consegna in Questura.

Alle 2 di notte dello scorso sabato, un 31enne tunisino si è presentato in Questura a Rimini dicendo di aver rinvenuto uno zainetto in zona San Giuliano, fuori da un locale. Il proprietario, un riminese di 49 anni, subito rintracciato, se lo era infatti dimenticato sopra una sedia, all'esterno, al momento della chiusura. All'interno c'era l'incasso di 7mila euro, un blocchetto di assegni in bianco ed alcuni effetti personali. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

L'imprenditore ha fatto sapere agli agenti che avrebbe avuto piacere di incontrare il ragazzo. I poliziotti hanno quindi dato appuntamento al tunisino questa mattina in Questura. Ad attenderlo, per ringraziarlo, c’era appunto il 49enne riminese, che ha voluto regalargli 700 euro. Un gesto sicuramente gradito, visto che il giovane, lavoratore stagionale, ha da poco perso il lavoro.



I più letti della settimana: