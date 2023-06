Rimini: le amputano la gamba dopo un incidente, parte la raccolta fondi per aiutare Fabiana

Ha deciso di chiedere aiuto online Fabiana, una 48enne di origine brasiliana che vive a Rimini. Dopo un incidente in bicicletta nel 2021 la donna ha subito una frattura multipla scomposta del piatto tibiale della gamba destra e, dopo due anni di trattamento, si è ritrovata costretta a ricorrere all'amputazione dell'arto. A seguito dell'operazione all'Ospedale Rizzoli di Bologna Fabiana è riuscita a salvaguardare il femore, ma vorrebbe tornare a camminare con l'ausilio di un ginocchio idraulico dal costo di 25mila euro. Da qui l'idea di creare una campagna su Gofundme per raccogliere i fondi necessari. La generosità online non è mancata, oltre 3600 euro sono già stati donati per restituire la gamba a Fabiana. "Il mio sogno - scrive - é quello di poter tornare a camminare ,saltare e ballare con tutte due le mie gambe per poter così esprimere la vitalità e la forza di vivere che tanto mi contraddistingue!".