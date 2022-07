CRONACA Rimini: le puntano il coltello alla gola, 50enne sotto choc

Rimini: le puntano il coltello alla gola, 50enne sotto choc.

Momenti di paura per una 50enne di Rimini. La donna questa mattina, attorno alle 10, era uscita in bicicletta lungo la via Circonvallazione Meridionale quando, giunta in prossimità della rotonda con via della Fiera, ha incrociato un rapinatore. L'uomo si è presentato con il volto coperto e le ha puntato un coltello alla gola, costringendola a consegnare il portafogli e gli effetti personali. Dopo la rapina la donna è rimasta in stato di choc e ha iniziato a urlare lungo la strada in cerca d'aiuto. Le sue grida sono state udite dai dipendenti del negozio "Isola del Tesoro", che le hanno prestato i primi soccorsi, prima dell'arrivo della polizia e del 118. Fortemente turbata e agitata per l'accaduto la donna ha accusato un malore, rendendo necessario il trasporto all'Ospedale per le cure necessarie.

