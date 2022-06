RIGENERAZIONE URBANA Rimini Life, il nuovo quartiere-parco all'ex questura: che Ariminum ha proposto al Comune

Un'area di sei ettari vicino al cuore pulsante della città, da anni in condizioni di degrado e colpita da criminalità. Il masterplan di Ariminum Sviluppo Immobiliare si propone di renderle la zona attrattiva, immersa nel verde, con spazi pubblici e privati: "Residenze, alcune a disposizione delle fasce più deboli della popolazione, parchi, un polo universitario, uno studentato, un asilo nido, parcheggi pubblici e un supermercato", elenca Piero Aicardi, amministratore unico di Asi. I tre pilastri del progetto, spiega l'Asi, sono qualità, socialità e sostenibilità. Ora l'accordo di programma è stato presentato al sindaco, che dovrà decidere se accettarlo o meno. “Questa strada – spiegano i vertici dell'azienda – permetterebbe di risparmiare molto tempo, rispetto alla programmazione urbanista del Comune”. "Se aspettiamo il piano urbanistico generale - chiosa Marco Da Dalto, coordinatore del progetto - la situazione rimane così per altri 7-8 anni. Noi vogliamo percorre un'altra via. Entro un anno e mezzo l'inizio dei lavori ed entro tre anni vedere già un nuovo quartiere".

Nel video le interviste a Piero Aicardi (amministratore unico di Ariminum Sviluppo Immobiliare) e Marco Da Dalto (coordinatore del progetto)

