RIMINI Rimini, lite domestica degenera in violenza: uomo arrestato per maltrattamenti Il Tribunale di Sorveglianza revoca l’affidamento in prova, il 50enne trasferito in carcere

Nella serata del 21 febbraio 2025, la Polizia di Stato di Rimini è intervenuta in un’abitazione dopo la richiesta di aiuto di un ragazzo, che segnalava una violenta lite tra la madre e il compagno. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica, intento a minimizzare l’accaduto.

La donna, invece, ha riferito che il compagno, rientrato ubriaco, l’aveva insultata e aggredita fisicamente. Solo grazie all’intervento del figlio, che si è frapposto tra i due, madre e ragazzo sono riusciti a rifugiarsi in un’altra stanza e ad allertare le forze dell’ordine.

Le successive indagini hanno rivelato che i maltrattamenti si protraevano dal 2022 e che, in più occasioni, la vittima aveva dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Inoltre, l’uomo risultava già condannato con sentenza irrevocabile per maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex moglie e dei figli minori e stava espiando la pena in regime di affidamento in prova al Servizio Sociale presso il domicilio della nuova compagna.

Alla luce della sua condotta, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto la revoca della misura alternativa alla detenzione, ordinando l’immediato trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Rimini.

