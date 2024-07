Rimini: lite per 20 euro rischia di sforare in omicidio, arrestato l'aggressore

È rischiata di sfociare in omicidio una rissa fra due uomini stranieri al Parco Fabbri di Rimini, la sera del 7 luglio. La violenta lite è stata fermata da un testimone, che è intervenuto per fermare l'aggressore, prima che questo si desse alla fuga. La vittima, rimasta a terra con ferite gravi alla testa, collo e braccio, era stata aggredita con un coccio di vetro. Grazie alle descrizioni del testimone e della vittima, la Polizia di Rimini, è riuscita a rintracciare l'aggressore a breve distanza dal luogo dell'attacco. L'uomo era un conoscente della vittima ed è stato ritrovato con una ferita sulla mano destra.

Una lite scoppiata per 20 euro, che l'aggressore chiedeva come compenso per un lavoro di raccolta cipolle. Al rifiuto del conoscente sarebbe scattata l'aggressione con un coccio di vetro, che ha causato alla vittima ferite gravi alla testa, collo e braccio, rendendo necessari 50 punti di sutura.

L'aggressore è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del trasferimento alla Casa Circondariale.

