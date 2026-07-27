Rimini, lite sul lungomare finisce con l’aggressione agli agenti

Una lite tra due giovani, poi l’aggressione a calci e pugni contro gli agenti intervenuti per riportare la calma. È accaduto intorno alle 5.30 di domenica 26 luglio, in un bar vicino al lungomare di Rimini. Un giovane di nazionalità dominicana è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La pattuglia della Polizia di Stato era stata inviata sul posto dalla Sala Operativa della Questura dopo la segnalazione di una colluttazione. All’arrivo degli agenti, i due uomini si stavano ancora aggredendo: uno è rientrato nel locale e ha collaborato, mentre l’altro, ferito a un dito e visibilmente agitato, ha reagito in modo ostile.

Secondo quanto riferito dalla Questura, il giovane avrebbe colpito i poliziotti con calci e pugni nonostante i tentativi di calmarlo. Gli agenti sono riusciti con difficoltà ad affidarlo al personale sanitario, che lo ha accompagnato al Pronto soccorso per le cure.

Anche in ospedale il ragazzo avrebbe continuato a dare in escandescenza, minacciando gli operatori sanitari e il personale di Polizia. Al termine degli accertamenti è stato arrestato. Il giudizio direttissimo è stato disposto per la mattinata di oggi.











