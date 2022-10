CRONACA Rimini: lite tra sbandati con arma da taglio [fotogallery]

Oggi sabato 29 ottobre verso le 16 a Rimini in zona mare a Bellariva, un uomo in pieno giorno è stato aggredito in seguito a una lite ed è stato raggiunto da tre fendenti da arma da taglio. Successivamente è stato trasportato all'Ospedale Infermi. Il fatto è avvenuto all'altezza del Ristorante Pizzeria Carlos all'incrocio tra le vie regina Elena e Firenze, dove un gruppo di tre stranieri di origini afghane hanno iniziato a litigare per futili motivi. Uno dei tre ha estratto un'arma da taglio e ha colpito il rivale per poi darsela a gambe. La vittima, un uomo sulla trentina, è rimasto sull'asfalto pieno di sangue. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e hanno poi trasportato il ferito all'ospedale. L'aggredito non sarebbe in pericolo di vita. Al momento è stato sentito un testimone oculare e sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e identificare l'aggressore.

