NUOVA TRATTA Rimini-Londra: atterrato il primo volo all'Aeroporto Fellini A bordo del volo anche alcuni giornalisti internazionali, invitati a partecipare a un educational tour tra Rimini e Ravenna, con tappa anche a San Marino, della durata di 4 giorni con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze turistiche del territorio.

È atterrato puntualmente all'Aeroporto Fellini di Rimini e San Marino, alle 19:30 di giovedì, il volo inaugurale British Airways proveniente da Londra, che sarà operativo tre volte a settimana fino al 27 settembre.

Ad accogliere i 147 passeggeri del primo volo, partito da London Heathrow, una calda accoglienza in stile romagnolo: musica dal vivo della Banda Giovanile Città di Rimini, degustazioni di piadina e vino Rebola, e figuranti della Filodrammatica Lele Marini in costumi ispirati all’immaginario felliniano. Ai turisti in arrivo è stato inoltre consegnato materiale promozionale per far conoscere l’offerta turistica della Romagna.

A bordo del volo anche alcuni giornalisti internazionali, invitati a partecipare a un educational tour tra Rimini e Ravenna, organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna insieme ai Comuni di Rimini, Ravenna e alla Repubblica di San Marino. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze turistiche del territorio e promuovere la Romagna all’estero.

All’accoglienza hanno partecipato le autorità locali e regionali: il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’Assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, il Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, e l’Amministratore Delegato di Airiminum Leonardo Corbucci. Presenti, per San Marino, il Direttore del Dipartimento Turismo Filippo Francini e il Direttore dell'Ufficio Turismo Annachiara Sica.

Nel servizio le interviste a Michele De Pascale (Presidente Regione Emilia Romagna), Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini), Leonardo Corbucci (AD Airiminum) e Filippo Francini (Direttore Dipartimento Turismo)

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery Foto dall'inaugurazione della tratta

I più letti della settimana: