Rimini: malore sull'autobus, 17enne in gravissime condizioni

Si trova in Rianimazione al 'Bufalini' di Cesena la 17enne riminese che giovedì, tornando in casa da scuola nel solito percorso tra Bellaria a Rimini, si è accasciata a terra sull'autobus, tra lo sgomento generale. L'autista ha immediatamente fermato il mezzo e chiamato i soccorsi che, vista la gravità della situazione, hanno disposto il trasporto d'urgenza all'ospedale cesenate. Qui la giovane è stata sottoposta ad un delicato intervento per ridurre l'emorragia cerebrale che l'ha colpita. Le sue condizioni restano critiche. La prognosi è riservata.