GIUDIZIARIA Rimini: maltratta il figlio che non impara il Corano, pm chiede 5 anni

Rimini: maltratta il figlio che non impara il Corano, pm chiede 5 anni.

Il pubblico ministero, Annadomenica Gallucci, ha chiesto questa mattina una condanna a cinque anni per un genitore accusato di maltrattare il figlio che non riusciva ad imparare a memoria il Corano. Al termine della requisitoria davanti al Tribunale collegiale di Rimini, il pm ha chiesto la condanna per l'uomo, cittadino senegalese, di 46 anni, che dal 2012 fino al 2020 avrebbe maltrattato il figlio, un ragazzo che oggi ha meno di 15 anni, affetto da una patologia congenita.

Il ragazzino non capiva l'arabo e non riusciva ad imparare i versetti del Corano, per cui il genitore usava metodi educativi ritenuti maltrattamenti veri e propri. Il ragazzino è rappresentato dall'avvocato Martina Montanari, mentre il padre è difeso dall'avvocato Viviana Pellegrini. L'udienza è stata rinviata al 9 maggio.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: