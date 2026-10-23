Rimini, maltrattamenti al marito davanti alla figlia: 50enne condannata a due anni
Aggressioni e minacce di morte durante il lockdown. Secondo l'accusa, le violenze erano alimentate anche dall'abuso di alcol. Il Tribunale dispone la sospensione della pena.
Si era chiuso in camera con la figlia di 10 anni per sfuggire all'aggressività della moglie e chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Era l'aprile 2020, in pieno lockdown: uno degli episodi ricostruiti nel processo per maltrattamenti in famiglia che si è concluso al Tribunale di Rimini con la condanna di una donna di 50 anni a due anni di reclusione, con pena sospesa.
Secondo l'accusa, il 54enne aveva subito ripetute aggressioni verbali e fisiche da parte della moglie, episodi legati anche all'abuso di alcol. Le tensioni si erano accentuate durante le restrizioni della pandemia. Nell'autunno del 2020 sarebbero arrivate anche minacce di morte: "Tanto io ti ammazzo, in carcere ci resto sei anni", gli avrebbe urlato la donna, aggiungendo: "te ne devi andare e nostra figlia te la puoi anche tenere". Alle offese e alle recriminazioni economiche si sarebbero aggiunti calci e pugni, anche in presenza della figlia.
L'uomo aveva infine denunciato la moglie. In aula la 50enne ha respinto l'accusa di abuso di alcol, sostenendo che i contrasti familiari fossero stati esasperati dal lockdown. Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto tre anni e sei mesi di carcere; la difesa, affidata all'avvocata Lucia Varliero, l'assoluzione. Il Tribunale collegiale, presieduto da Adriana Cosenza, ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e disposto la sospensione della pena.
[Banner_Google_ADS]