CRONACA GIUDIZIARIA Rimini, maltrattamenti al marito davanti alla figlia: 50enne condannata a due anni Aggressioni e minacce di morte durante il lockdown. Secondo l'accusa, le violenze erano alimentate anche dall'abuso di alcol. Il Tribunale dispone la sospensione della pena.

Rimini, maltrattamenti al marito davanti alla figlia: 50enne condannata a due anni.

Si era chiuso in camera con la figlia di 10 anni per sfuggire all'aggressività della moglie e chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Era l'aprile 2020, in pieno lockdown: uno degli episodi ricostruiti nel processo per maltrattamenti in famiglia che si è concluso al Tribunale di Rimini con la condanna di una donna di 50 anni a due anni di reclusione, con pena sospesa.

Secondo l'accusa, il 54enne aveva subito ripetute aggressioni verbali e fisiche da parte della moglie, episodi legati anche all'abuso di alcol. Le tensioni si erano accentuate durante le restrizioni della pandemia. Nell'autunno del 2020 sarebbero arrivate anche minacce di morte: "Tanto io ti ammazzo, in carcere ci resto sei anni", gli avrebbe urlato la donna, aggiungendo: "te ne devi andare e nostra figlia te la puoi anche tenere". Alle offese e alle recriminazioni economiche si sarebbero aggiunti calci e pugni, anche in presenza della figlia.

L'uomo aveva infine denunciato la moglie. In aula la 50enne ha respinto l'accusa di abuso di alcol, sostenendo che i contrasti familiari fossero stati esasperati dal lockdown. Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto tre anni e sei mesi di carcere; la difesa, affidata all'avvocata Lucia Varliero, l'assoluzione. Il Tribunale collegiale, presieduto da Adriana Cosenza, ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e disposto la sospensione della pena.

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