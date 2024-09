Rimini, maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti della ex convivente: condannato

Erano stati due anni d'inferno, tra maltrattamenti fisici e morali, percosse e rapporti sessuali violenti che la donna è stata spesso costretta a subire per paura. Un calvario che è stato fermato dai carabinieri di Misano Adriatico, che, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, avevano denunciato l'uomo per una serie di condotte e maltrattanti. Giovedì il Tribunale collegiale di Rimini ha condannato l'ex convivente a 4 anni e 11 mesi per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni, oltre ad un risarcimento di 16.330 euro più le spese processuali. A processo, un 47enne originario di Roma ma residente da anni a Misano Adriatico, difeso dall'avvocato Sara Arduini (studio Caroli) e Fabrizio Briganti. Nel 2021 era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, la sua ex convivente, costituitasi parte civile con gli avvocati Mattia Lancini e Martina Maresi.