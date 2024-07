Rimini: mamma si getta dal tetto con il figlio di 6 anni

Avrebbe avuto addosso biglietti di addio, la donna di 40 anni - una commessa italiana - che si è buttata dal tetto di un condominio in via della Piante, zona Celle, a Rimini, portando con sé il figlio di sei anni. Entrambi sono morti sul colpo. Dalle prime informazioni, pare soffrisse di depressione. E' intervenuto il 118, ma per i due non c'era più nulla da fare.

La squadra mobile sta svolgendo accertamenti sulla tragedia.

La donna, come le altre mattine, sarebbe andata ad accompagnare il figlio dai suoi genitori - che vivono nel palazzo - per poi andare al lavoro, mentre il bambino sarebbe dovuto andare ad un centro estivo, accompagnato dai nonni. La quarantenne ha invece raggiunto il tetto della palazzina di cinque piani, da cui si accede da una scala, e si è gettata nel vuoto.

Lascia un compagno - a quanto si apprende -, padre del bambino.