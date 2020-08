Rimini: mano pesante del questore sul locale, dopo 'overdose' 19enne

La discoteca 'Classic Club' di Rimini è stata chiusa questa mattina dalla Polizia di Stato, con provvedimento della Questura per 30 giorni alla luce dell'overdose' da mix di alcol e metanfetamine assunto da un 19enne di Reggio Emilia che, domenica, si è sentito male nel parcheggio fuori dal locale ed è stato condotto all'Ospedale della città romagnola dove è stato sedato e tenuto in coma farmacologico. Il giovane è fuori pericolo di vita ma ancora grave.