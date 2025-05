RIMINI Rimini, manomette bancomat per rubare contanti: arrestato straniero Bloccato in centro storico mentre installava una barriera metallica per trattenere le banconote.

Un cittadino straniero di circa 30 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato, sorpreso mentre manometteva un bancomat in pieno centro storico a Rimini. La segnalazione è partita dal responsabile di filiale, che ha notato movimenti sospetti tramite le telecamere di sorveglianza. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno trovato l’uomo mentre inseriva un frontalino in metallo per bloccare l’erogazione del denaro.

Alla vista della polizia, ha tentato la fuga ma è stato subito fermato. Durante la perquisizione è stato trovato anche in possesso di un cacciavite. Il trucco consisteva nel recuperare successivamente le banconote rimaste intrappolate all’interno del bancomat. Arrestato per furto pluriaggravato, è stato trattenuto in Questura in attesa del rito direttissimo.

