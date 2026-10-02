CRONACA Rimini, marijuana e hashish in casa: arrestato un 62enne L’indagine partita dalle segnalazioni dei residenti per una pianta visibile sul balcone. Sequestrati oltre 47 grammi di sostanze e una pianta alta 140 centimetri

Rimini, marijuana e hashish in casa: arrestato un 62enne.

Un uomo di 62 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale di Rimini con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato dopo diverse segnalazioni di residenti che avevano notato una pianta di marijuana coltivata sul balcone di un’abitazione in zona centrale.

Gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria hanno effettuato alcuni accertamenti e, dopo aver simulato la consegna di un pacco per entrare nell’appartamento, hanno proceduto alla perquisizione. All’interno sono stati trovati 43,10 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, 4,75 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Sequestrata anche una pianta di marijuana in piena fioritura, alta 140 centimetri. Il 62enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato inizialmente posto ai domiciliari. Questa mattina il Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di firma quattro giorni a settimana in attesa del processo.

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