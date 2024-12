CRONACA Rimini: marito bigamo picchia la moglie per poter stare con l'altra

Rimini: marito bigamo picchia la moglie per poter stare con l'altra.

Botte, minacce e insulti da parte del marito violento. Con un obiettivo, secondo la moglie che lo ha denunciato: spingerla a tornare in Bangladesh per poter far arrivare l'altra sua moglie. Succede, come riporta la stampa locale, a Rimini, dove un uomo di 44 anni è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni con il gip che, su richiesta della procura, ha disposto il divieto di avvicinamento con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

L'uomo è, nei fatti, bigamo: dopo un primo matrimonio finito con un divorzio, ha infatti sposato la sua attuale convivente a Rimini, con la quale ha una figlia. Nel 2020 è tornato in Bangladesh per sposare un'altra donna: tutto legale visto che nel suo paese d'origine la bigamia è permessa.

A quel punto, secondo la moglie che ha denunciato, il suo atteggiamento è cambiato con una violenza verbale e fisica continua che ha portato la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine. Nel frattempo, l'uomo è diventato cittadino italiano e in Italia il suo status di bigamo non è ovviamente riconosciuto. Secondo il legale dell'uomo, sentito dai giornali, la seconda moglie non c'entra con la vicenda. In ogni caso, le accuse a suo carico rimangono pesanti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: