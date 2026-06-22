Rimini: maxi sequestro da 1,4 milioni per frode fiscale e bancarotta fraudolenta

La Guardia di Finanza di Rimini, in coordinamento con la Procura della Repubblica, ha eseguito questa mattina un sequestro preventivo d’urgenza da 1,4 milioni di euro tra disponibilità finanziarie, immobili e società. Due le persone indagate per reati di frode fiscale, indebita percezione di contributi pubblici e bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'operazione "Last Mover".

L’indagine, avviata dopo il fallimento di una società riminese operante nel settore della logistica e del facchinaggio per aziende nazionali e internazionali, ha consentito di ricostruire un presunto sistema illecito basato sull’utilizzo di imprese subappaltatrici. Secondo gli investigatori, queste società avrebbero accumulato consistenti debiti fiscali e previdenziali per poi essere condotte al fallimento, permettendo alla società capofila di operare con condizioni economiche particolarmente competitive grazie al risparmio sulle imposte.

Gli accertamenti hanno inoltre portato alla luce operazioni finanziarie prive di adeguata giustificazione economica e documentale, tra cui prelievi di contante, che avrebbero contribuito ad aggravare la situazione economica della società fino al successivo dissesto. Tra le contestazioni figura anche l’indebita percezione di contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre rilevato presunte operazioni di svuotamento del patrimonio personale riconducibile all’amministratore di fatto della società. Tali operazioni sarebbero state realizzate principalmente attraverso atti di donazione a favore di familiari, con l’obiettivo di sottrarre beni e disponibilità economiche a eventuali azioni di recupero.







