Rimini, maxi sequestro della Polizia Locale: oltre 3.000 articoli contraffatti su un’auto

Maxi sequestro della Polizia Locale di Rimini, che nei giorni scorsi ha intercettato un carico di oltre 3.000 articoli non a norma trasportati a bordo di un’auto. Il conducente, un uomo di 39 anni, è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con marchi falsi.

Il controllo è avvenuto intorno alle 20, in Largo Martiri d’Ungheria, durante un servizio stradale ordinario. Gli agenti hanno fermato una Ford e, fin da subito, hanno notato la presenza a bordo di numerosi scatoloni contenenti merce varia. Alla richiesta di documenti giustificativi per il trasporto, il conducente non ha saputo fornire alcuna spiegazione.

L’approfondita ispezione del carico ha permesso di accertare gravi irregolarità: la maggior parte dei prodotti risultava sprovvista del marchio CE, oppure riportava un logo contraffatto o non conforme alla normativa vigente, soprattutto in articoli come giocattoli gonfiabili per bambini dai tre anni in su.

L’intero materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre per l’uomo è scattata la denuncia per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ai sensi degli articoli 648 e 474 del Codice Penale.

Nel dettaglio, tra gli articoli sequestrati figurano oltre mille bracciali, centinaia di collane, anelli, orecchini, piercing, oltre a portachiavi, calamite, incenso, elastici per capelli, porta-incenso in legno, espositori e vari giocattoli per bambini. Diversi anche i bracciali con la scritta "Rimini", verosimilmente destinati alla vendita ai turisti lungo il litorale.