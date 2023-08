CRONACA Rimini: Mercedes finisce sui binari, sospeso il traffico ferroviario fino alle 14 Due auto coinvolte: il motivo dell'impatto sembra essere derivato da una mancata precedenza di una delle due

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 agosto è stata sospesa la circolazione ferroviaria nel tratto tra Igea Marina e Rimini sulla linea Ravenna - Rimini dopo che una Mercedes è andata contro una cancellata finendo sui binari. Coinvolte due autovetture; il motivo dell'impatto sembra essere derivato da una mancata precedenza di una delle due auto. I due automobilisti non sono rimasti feriti. L'auto incidentata è stata recuperata e a causa delle operazioni, ci sono stati dei ritardi fino a oltre un'ora e mezza per due treni Regionali. Altrei quattro Regionali, invece, sono stati limitati. Trenitalia ha reso noto che: "dalle 14.00 la circolazione ferroviaria è tornata regolare". Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.

Nel video l'operazione di recupero della Mercedes

