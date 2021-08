Rimini, militare della Guardia Costiera salva bimba caduta nel porto. "Non chiamatemi eroe, sono un padre di famiglia"

Non ha esitato neanche un istante Stiv Gavrilovic, militare della Guardia Costiera, nel tuffarsi nelle acque del porto canale per salvare una bimba di 11 mesi. E' successo ieri sera. Il passeggino era sfuggito alla mamma, di origini straniere e, a quanto si apprende, residente in zona. Ad attirare l'attenzione del militare, le urla disperate della donna. Gavrilovic è allora intervenuto, tuffandosi nel porto, fermando il passeggino che stava affondando e liberando la piccola. Dopo il recupero, l'allarme al 118 e l'intervento dei sanitari, ma per fortuna nessuna conseguenza. Da Gavrilovic anche una raccomandazione su come comportarsi quando si passeggia sulla banchina.

Nel servizio, la testimonianza di Stiv Gavrilovic (Secondo Capo Scelto Nocchiere di Porto Guardia Costiera)