CONTROLLI Rimini: minacce di morte, risse e resistenza agli agenti. Intensa attività delle forze dell'ordine

Aveva chiesto ad un ragazzo se era interessato a comprare dei stupefacenti, per poi minacciarlo di tagliargli la gola. L'episodio è avvenuto in via San Francesco a Rimini. L'uomo, cittadino egiziano, è stato identificato ed arrestato dalla Polizia di Stato poco dopo l'accaduto, in un negozio della zona. Alla vista degli agenti ha cercato di resistere con colpi e spintoni, ma è stato poi accompagnato in questura, in attesa del processo per direttissima che si terrà domattina. La Polizia di Stato ha anche effettuato un secondo arresto, durante un controllo, ad un cittadino straniero che doveva scontare 5 anni di reclusione per reati contro il patrimonio.

A Marina Centro invece agenti in borghese della Polizia Locale, con l'ausilio di una pattuglia, sono intervenuti per sedare un violento diverbio fra due persone in Piazzale Kennedy. Uno dei due ha tentato di schierarsi contro gli agenti ed è stato arrestato, dato che risultava irregolare sul territorio con documenti non validi. Processato per direttissima, ha patteggiato a 5 mesi di detenzione e pena sospesa perché incensurato.

