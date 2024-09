Rimini, minacce e violenze nei confronti di sorella e genitori: ordinanza cautelare per un 49enne Secondo la denuncia presentata ai carabinieri, dal 2007 ha aggredito la madre, minacciato il padre con una tanica di benzina e maltrattato la sorella

Avrebbe spinto la madre facendola cadere dalle scale e, provocandole una ferita al ginocchio, le avrebbe urlato "la prossima volta ti apro la testa". Lo scorso 19 maggio, avrebbe poi - sotto casa dei genitori con una tanica di benzina -, minacciato il padre di dare fuoco alla casa mentre in diverse occasioni avrebbe messo le mani addosso alla sorella sbattendola contro il muro. Una serie di condotte che stando alla denuncia presentata ai carabinieri dai familiari, il 49enne avrebbe tenuto almeno dal 2007 e che con l'avanzare dell'età dei genitori, sarebbero diventate molto pericolose. Ai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, madre, padre e sorella hanno quindi specificato una serie di episodi che a partire dal 2009, anno in cui la mamma aveva mandato fuori casa il figlio, si erano fatti sempre più frequenti. Su richiesta della Procura, il gip Raffaella Ceccarelli, ha quindi emanato un'ordinanza cautelare dei confronti del 49enne che non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati dai familiari, alle rispettive abitazioni e a tutti i rispettivi familiari, nonché di tenersi ad una distanza di almeno 500 metri da tutti. Con loro non potrà neanche comunicare in qualsiasi modo, ossia telefonate, e-mail o social network. Il 49enne è difeso dall'avvocato Annalisa Galvano.

