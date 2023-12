MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Rimini, minaccia e aggredisce la moglie: arrestato 50enne Quello di giovedì era il terzo intervento in soccorso della donna.

Un 50enne residente a Rimini è stato arrestato giovedì sera a dalla Polizia di Stato, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo il 14 dicembre in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di alcol e all'uso di stupefacenti ha aggredito la maglie verbalmente e fisicamente. La donna che già in passato era stata maltrattata dal marito ha chiesto aiuto alla Polizia. Giunti sul posto, intorno alle 21, gli agenti hanno ascoltato la donna, che visibilmente impaurita e scossa, ha riferito di essere stata schiaffeggiata dal marito e che aveva intenzione di denunciarlo. In casa, i poliziotti hanno trovato l'uomo disteso sul letto con lo sguardo perso nel vuoto e in evidente stato di alterazione dovuta alla probabile assunzione di sostanze stupefacenti. Agli agenti il 50enne ha negato le proprie responsabilità tentando di spingerli fuori dell'appartamento. Visto che quello di giovedì era il terzo intervento in soccorso della donna, l'uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti contro i familiari e conviventi e accompagnato presso la casa circondariale di Rimini.

