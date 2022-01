Rimini: minaccia la compagna e aggredisce i poliziotti, arrestato 50enne

Lo scorso venerdì notte, è stato arrestato un italiano di 50 anni, per reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, esagitato e in evidente stato di ubriachezza aveva perseguitato e molestato per tutta la sera la compagna, presentandosi più volte nella sua abitazione, suonando insistentemente il campanello fino a scavalcare la recinzione. Non contento l’uomo l’aveva minacciata urlando a gran voce in strada. Spaventata dal compagno, la vittima ha chiamato la Polizia. L'uomo, sottoposto a controllo a bordo della sua auto, dove è stato trovato un coltello a serramanico, ha reagito colpendo gli agenti con calci e spintoni in evidente stato di alterazione psicofisica. Per lui anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza e molestie.