Rimini: minaccia la ex nonostante il divieto di avvicinamento

Un 41enne aveva il divieto - disposto dal Gip del Tribunale di Rimin - di avvinarsi all'ex compagna, 35 anni, per stalking ma ha continuato a minacciarla. È scattata così la denuncia nei confronti dell'uomo che, anche ieri mattina, si era introdotto in casa della donna per insultarla e minacciarla per l'ennesima volta. All'arrivo dei Carabinieri di Riccione, l'uomo ha provato a scappare nascondendosi al piano superiore dell'abitazione, ma per gli investigatori non è stato difficile scovarlo e denunciarlo.