Rimini: minaccia la nuova fidanzata dell'ex compagno, 50enne indagata per stalking

Non sopportava l'idea che l'ex compagno, padre di suo figlio, dopo la separazione si fosse rifatto una vita con una donna di qualche anno più giovane. Ma soprattutto non tollerava come la nuova fidanzata dell'ex trattava il figlio di 17 anni sul posto di lavoro. Lei, 50 anni, di origine croata, è finita indagata per stalking nei confronti della nuova donna dell'ex compagno e l'anno scorso è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che ha coordinato le indagini della polizia, ha quindi chiesto il rinvio a giudizio della 50enne. L'udienza è stata fissata a luglio davanti al gip Raffaella Ceccarelli. Secondo la denuncia della nuova compagna, la 50enne l'avrebbe più volte minacciata di morte arrivando in un'occasione a gettarle contro un bicchiere di vetro e in un'altra a tirarle in faccia tutta la torta di compleanno del figlio. Secondo la difesa della donna, l'avvocato Matteo Paruscio, i dissapori tra le due donne sarebbero iniziati non per gelosia nei confronti dell'ex compagno, ma per come la nuova fidanzata del marito trattava il figlio 17enne sul posto di lavoro.