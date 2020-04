RIMINI Rimini. Minaccia moglie e figli con due coltelli: arrestato

E' finito con l'arresto di un 61enne moldavo l'incubo di una famiglia in provincia di Rimini che dal 2017 conviveva con la paura dei maltrattamenti che l'uomo infliggeva alla moglie e ai due figli di 20 e 27 anni. E' stato proprio uno dei figli che venerdì ha deciso di chiamare la polizia quando il padre ha iniziato a minacciarli con due coltelli con lama da 30 cm. Al suo arrivo la polizia l'ha trovato al balcone con i coltelli ancora in mano e mentre minacciava la famiglia, scappata di casa, al grido “Vedete cosa vi faccio appena se ne vanno”.

A provocare la violenza un diverbio nato con il figlio che aveva trovato il padre frugare nelle sue tasche per cercare qualche soldo per poter comprare degli alcolici dopo che la moglie, poche ore prima, aveva versato nel lavandino il contenuto di quelli che erano presenti nell'abitazione per evitare l'ennesima sbronza violenta dell'uomo. Dalle ricostruzioni è emerso che la famiglia già nel 2017 aveva sporto denuncia, ma non era servita a nulla. Da allora, per paura di ritorsioni, non aveva più allertato le forze dell'ordine. L'uomo si trova ora in carcere.



