Rimini: minorenne ferito con un coccio di bottiglia alla stazione ferroviaria. Caccia all'aggressore

Un nuovo accoltellamento davanti la stazione ferroviaria di Rimini. Nella stessa pensilina dove nel novembre dello scorso anno, era stato ucciso un filippino di 70 anni. Nella serata di giovedì sembra che un extracomunitario, poco prima controllato dall'Esercito nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure', abbia avuto un alterno all'esterno di un locale con un ragazzo. La lite degenera e il 26enne di origini marocchine, rompe una bottiglia e usa il coccio per colpire il giovane, sembra 17enne. Scatta la richiesta d'aiuto alla Polizia che si reca sul posto mentre una ambulanza del 118 trasporta il ferito in gravi condizioni all'ospedale "Infermi". Interviene anche la Polizia Scientifica per i rilievi; la zona viene bandellata, mentre è caccia all'aggressore, di cui si conoscono le generalità.