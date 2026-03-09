TV LIVE ·
Rimini, minorenne soccorsa per abuso di alcol: tasso alcolemico oltre 3 grammi

La giovane è stata trasportata al pronto soccorso. Nel 2025 la Polizia Locale ha effettuato oltre 3mila controlli alcolimetrici con 373 violazioni accertate

9 mar 2026
Una minorenne è stata soccorsa nella notte a Rimini dopo aver accusato un malore causato dall’eccessivo consumo di alcol. L’allarme è stato lanciato da una passante che ha contattato il 118: la ragazza, che si trovava insieme ad alcune amiche, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso con il supporto di una pattuglia della Polizia Locale. Gli accertamenti clinici hanno rilevato un tasso alcolemico superiore a 3 grammi per litro.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno dell’abuso di alcol tra i giovani e sui rischi per la salute e la sicurezza. Nel 2025 la Polizia Locale di Rimini ha effettuato 3.026 controlli con etilometro, accertando 373 violazioni: 185 di natura penale e 181 amministrative, con 311 patenti ritirate. Sei i casi che hanno riguardato minorenni




