Rimini, minorenne soccorsa per abuso di alcol: tasso alcolemico oltre 3 grammi.

Una minorenne è stata soccorsa nella notte a Rimini dopo aver accusato un malore causato dall’eccessivo consumo di alcol. L’allarme è stato lanciato da una passante che ha contattato il 118: la ragazza, che si trovava insieme ad alcune amiche, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso con il supporto di una pattuglia della Polizia Locale. Gli accertamenti clinici hanno rilevato un tasso alcolemico superiore a 3 grammi per litro.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno dell’abuso di alcol tra i giovani e sui rischi per la salute e la sicurezza. Nel 2025 la Polizia Locale di Rimini ha effettuato 3.026 controlli con etilometro, accertando 373 violazioni: 185 di natura penale e 181 amministrative, con 311 patenti ritirate. Sei i casi che hanno riguardato minorenni.

