Rimini: modifiche alla viabilità per il coronavirus. Varchi d'accesso in 38 strade.

È stata firmata questa mattina a Rimini l’ordinanza finalizzata all’ulteriore rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie per contenere l'emergenza coronavirus. Sono state disposte ulteriori misure restrittive relative al territorio della Provincia di Rimini, con diverse chiusure delle strade nella provincia di Rimini, in modo da permettere alle forze dell'ordine di verificare le autocertificazioni di chi si muove. Disposta in mattinata anche l’istituzione di blocchi stradali, con interdizione totale alla circolazione sulla Via Piemonte dall’intersezione con la Via Trebbiano (Comune di Riccione) all’intersezione con Via Panzano.

In merito all'ordinanza disposti, riporta Riminitoday, varchi d'accesso su 38 strade: 22 strade di collegamento tra diversi comuni del riminese e la provincia di Pesaro-Urbino e 16 strade con la provincia di Forlì-Cesena. Di seguito l'elenco delle via coinvolte.

Chiuse con la provincia di Pesaro-Urbino le seguenti strade:

Comune Cattolica:

Ponte Via Irma Bandiera

Ponte Romagna



Comune di San Giovanni in Marignano:

Via San Giovanni in Marignano

Strada del Tesoro



Comune di Saludecio:

Sp59-Sp 65



Comune di Montegridolfo:

Via Ca' Baldi - incrocio Sp17

Via Pozzi da Sp17

Sp 17- incrocio con SP Carrate



Comune di Mondaino:

Via Belvedere Fogliense

Via Amadoli - incrocio SP3

SP 64

Via Calbillo

Via Caselle

Via Montespino



Comune di Montefiore Conca:

Sp 80

Via Tavoleto

Via Cannello

Via Castelnuovo

Via Celle Bonora



Comune di Gemmano:

Via Ca' Bernardo

SP 132



Comune di Montescudo - Montecolombo:

SP71





Confini con la provincia di Forlì-Cesena

Comune di Poggio Torriana:

SP 119

Via Canella - Ponte sull'Uso



Comune di Santarcangelo:

Strada provinciale bionda - verso Canonica

Via Montalbano - verso Canonica

Via Poggetto - verso Canonica

Via San Bartolo comunale - incrocio SP 92 - verso Santarcangelo

Via Emilia Antica - incrocio SP 13bis



Comune di Rimini:

Ponte pedonale Via due Martiri



Comune di Bellaria:

SP 13 bis Via San Matteo verso il mare

Via San Giuseppe - Via San Giovanni XXIII lato ovest

Via Santa Apollonia - Via San Giuseppe - verso il mare

Via Ravenna - ponte sull'Uso

Via Morigi

Via Panzini

Via Vincenzi







