Rimini: molestò la nipote 13enne, nonno condannato a due anni

È stato condannato a due anni di reclusione dal Tribunale di Rimini un uomo di 56 anni accusato di avere molestato la nipote. I fatti, come riporta la stampa locale, fanno riferimento a un unico episodio risalente all'aprile 2019. La giovane, all'epoca 13enne, era andata a casa dei nonni con la sorella più piccola. In base al racconto della minore, il nonno acquisito dalle seconde nozze della nonna, si era steso sul letto della camera con lei per guardare un film e l'avrebbe molestata. Il giorno dopo la 13enne decide di raccontare tutto alla madre, che a sua volte riferisce alla pediatra. Quest'ultima sporge denuncia e così prendono il via le indagini della Procura. Dopo il rinvio a giudizio per il 56enne, si è tenuto l'incidente probatorio: la presunta vittima, ascoltata in udienza protetta, ha confermato il racconto, mentre il nonno respinge ogni addebito. L'accusa aveva chiesto la condanna a sei anni, ma i giudici hanno riconosciuto l'attenuante della minore gravità del fatto. Per l'imputato è stata disposta anche l'interdizione per cinque anni dagli pubblici uffici. I difensori hanno annunciato che faranno ricorso in appello.