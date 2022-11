Rimini: morì cadendo in bici, dipendenti comunali indagati

Sono quattro gli indagati, fra i quali alcuni dipendenti del Comune di Rimini, per la morte di Attilio Gambetti, pensionato residente a Reggio Emilia, caduto in bicicletta mentre attraversava piazza Malatesta appena riqualificata. Lo riporta il Resto del Carlino, ripercorrendo il fatale incidente che circa un anno fa, dopo una settimana di agonia, costò la vita al 78enne. Sulla tragedia la Procura di Rimini aveva subito aperto un'inchiesta per omicidio colposo, inizialmente, contro ignoti. Il sostituto procuratore Paolo Gengarelli si avvia a chiudere le indagini e ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone. L'ipotesi di reato rimane omicidio colposo e riguarderebbe la sicurezza dell'area all'epoca dei fatti ancora un cantiere non terminato. Secondo le ipotesi, uno scalino non segnalato adeguatamente avrebbe causato l'incidente.