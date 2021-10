Rimini: moto si scontra con auto durante la svolta, centauro all'ospedale

Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Rimini, in Viale Carlo Dalla Chiesa, nei pressi della Caserma dei Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni una Ford Fiesta stava procedendo in direzione monte quando si è immessa nella via adiacente per svoltare. A quel punto una moto Ducati, che procedeva nella stessa direzione, ha colpito il veicolo sulla fiancata. Il centauro ha riportato ferite importanti nell'impatto ed è stato trasportato all'Ospedale Infermi con l'ambulanza.