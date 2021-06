Rimini: motociclista travolto da un camion, in gravi condizioni

Uno carambola a seguito di uno scontro fra camion e moto è avvenuto in mattinata a Santa Giustina di Rimini in via Emilia all'altezza del civico 361. Un ragazzo, di poco più di 30 anni, a bordo di una moto, procedeva in direzione Rimini quando, probabilmente in fase di sorpasso, si è scontrato contro un camion che andava in direzione opposta. La moto ha proseguito la corsa contro un giovane che stava parcheggiando lo scooter davanti ad un bar, ferendolo leggermente. Il trentenne nell'impatto ha invece riportato lesioni gravi, tanto da richiedere il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.