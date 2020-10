CONTROLLI Rimini: multati tre locali e 20 persone per mancato rispetto delle norme anti-covid

Nelle due serate di venerdì e sabato la Polizia di Rimini e l'Esercito Italiano hanno intensificato l'attività di monitoraggio per vigilare sul rispetto delle nuove normative anti-covid.

Sanzionati tre locali nell'Area della Vecchia Pescheria in cui erano stati allestiti tavoli nell'area esterna con posti non distanziati che favorivano contatti e assembramenti fra diversi gruppi di giovani. In una delle attività erano presenti circa 30 clienti, la maggior parte dei quali non indossava mascherine e non rispettava il regolare distanziamento.

20 le persone sanzionate per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione personale.





