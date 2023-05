Rimini: muore dopo una caduta dal balcone al sesto piano, indagano i Carabinieri [fotogallery]

E' morta in seguito alla caduta, avvenuta questo pomeriggio, dal balcone di un residence in via Cariddi a Rimini, una traversa di via Regina Elena, all'altezza dei bagni 70/71. La vittima è una transessuale brasiliana di 36 anni. Indagano i carabinieri di Rimini e sul posto è arrivato anche il magistrato di turno, Paola Bonetti. Al momento sono possibili tutte le ipotesi, dal suicidio all'omicidio. Sarà il medico legale a fornire maggiori indicazioni.

Nell'appartamento al sesto piano del residence i carabinieri quando sono arrivati non hanno trovato nessuno, solo dei vetri rotti probabilmente di una finestra. Non vi sarebbero al momento testimoni oculari del fatto. Sembra che la 36enne presentasse anche dei tagli precedenti alla caduta.

